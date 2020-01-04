Bülent Uygun'dan genç sanatçı Emek'in klibine destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun'dan genç sanatçı Emek'in klibine destek - Son Dakika Spor

Bülent Uygun'dan genç sanatçı Emek'in klibine destek

6 saat önce

Bülent Uygun, Sivaslı genç sanatçı Ender Emek tarafından yeniden yorumlanan 'resmini öptüm de yattım' şarkısının klibinde rol aldı.

Bülent Uygun'dan genç sanatçı Emek'in klibine destek, System.String[]

Bülent Uygun, Sivaslı genç sanatçı Ender Emek tarafından yeniden yorumlanan 'resmini öptüm de yattım' şarkısının klibinde rol aldı.

Sözü Aşkın Tuna, müzigi Selami Sel'e ait yıllar önce Cengiz Kurtoğlu'nun yorumladığı 'resmini öptüm de yattım' isimli eser Suat Sakarya aranjesi ile Ender Emek tarafından yeniden yorumlanırken, Türk futbolunun efsane isimlerinden Bülent Uygun klipte yer alarak Sivaslı sanatçıya destek verdi. Teknik direktör Bülent Uygun klipte asker selamı verirken, ünlü radyoculardan Afrikalı Ali de eşlik etti. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Ender Emek daha önce 'Çeker Giderim', 'Biz Çoktan Ayrıldık' ve Gururum Sensin' isimli şarkılarını icra etmişti.

Klibinde oynayan Bülent Uygun'un kendisine verdiği destek karşısında çok mutlu olduğunu belirten Ender Emek, "Bir challenge başlatmak istiyoruz. İsteyen sevdiğinin resmini öpecek, isteyen Türk Bayrağı'nı öpecek. Böyle bir çalışmayı başlattık. Umarız klibimiz de yapacağımız çalışmalar da beğeni toplar" dedi.


Cengiz Kurtoğlu, Bülent Uygun, Sivaslı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi!
Real Madrid, üç puanı üç golle aldı Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor! Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor

Son Dakika Haberleri
22:38 MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
22:34 Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
22:22 Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor
22:18 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
22:06 Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 110-68 - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 22:44:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bülent Uygun'dan genç sanatçı Emek'in klibine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]