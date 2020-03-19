Bülent Uygun: Taraftarımızla barıştık - Son Dakika
Son Dakika Spor Bülent Uygun: Taraftarımızla barıştık - Son Dakika Spor

Bülent Uygun: Taraftarımızla barıştık

6 saat önce

Takımdaki kötü gidişi durdurduklarını belirten Bülent Uygun, Denizlispor'daki başarılı süreci değerlendirdi.

Bülent Uygun: Taraftarımızla barıştık, System.String[]

Takımdaki kötü gidişi durdurduklarını belirten Bülent Uygun, Denizlispor'daki başarılı süreci değerlendirdi.


TARAFTARIMIZLA BARIŞTIK


Takımla çalışmalara başlamasının ardından mevcut sorunları tespit ettiğini ve çözüm için çalışmalara başladığını belirten Bülent Uygun, Takım içerisinde bireylere dayalı bir oyun anlayışı hakim olduğunu gördüm. Biz bu süreci değiştirdik ve taraftarlarımızla barıştık. Onlarla bir sevgi ortamı yarattık. Bunun akabinde takım içinde sistemsel ve taktiksel değişiklikler yaptık diye konuştu.


İDMAN METODU DEĞİŞTİ


Antrenman metotlarını değiştirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, En az şut atan, en az orta yapan, en az ceza sahasına giren takımın gidişatını tersine çevirdik. Değişim mental ve psikolojik yönden tedavilerle ortaya çıktı. En önemli olan unsurumuz taraftarlarımızın destekleriyle bu süreci atlattık. İlerleyen dönemde, daha iyi futbol oynayan bir takım haline geleceğiz açıklamasını yaptı.


Bülent Uygun, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:53 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Yukatel Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 19:47:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bülent Uygun: Taraftarımızla barıştık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]