Bülent Yiğit: Hayalleri Ahşapla Gerçekleştiriyor

27.01.2026 11:33
Yüksek gerilim direğinden düşerek felç kalan Bülent Yiğit, evinde ahşap oyuncaklar tasarlıyor.

Osmaniye'de çalışma yaptığı yüksek gerilim direğinden düşmesi sonucu yürüme yetisini kaybeden 51 yaşındaki Bülent Yiğit, bir köşesini atölyeye çevirdiği evinde ahşaptan oyuncaklar tasarlıyor.

Kentte elektrik dağıtım şirketinde çalışan Yiğit, 1996 yılında onarım işlemi yapmak için çıktığı yüksek gerilim direğinden düştü.

Belden aşağısı felç kalan Yiğit, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

Yiğit, Kadirli ilçesindeki evinde zamanını verimli geçirmek için çocuk yaşlarda merak saldığı ahşap oymacılığına yoğunlaştı.

İkametinin bir köşesini atölyeye çeviren Yiğit, ağaç kabuğu ve tahta parçalarından traktör, biçerdöver, kepçe, kamyon ve helikopter şeklinde oyuncaklar tasarlıyor.

Ahşap oyuncakları boyayla renklendiren Yiğit, el emeği ürünlerini Kadirli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde satışa sunuyor.

"Bir ürünü yapmam 15-20 günü buluyor"

Bülent Yiğit, AA muhabirine, ahşaptan oyuncak yapma hobisinin çocukluğuna uzandığını söyledi.

Tasarımlarında çam kabuğu ve kavak ağacı parçalarına ağırlık verdiğini belirten Yiğit, "Modellerin bir kısmını internette gördüğüm resimlerden, bir kısmını da kafamdan yapıyorum. Bir ürünü yapmam 15-20 günü buluyor. Belim ağrıdığı için sandalyede fazla kalamıyorum. Ürünlerimde plastik yok." diye konuştu.

Yiğit, belediyenin merkezinin ürünlerini meraklılarıyla buluşturmasına olanak sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eskiden ürünleri sergileyecek bir yer bulamadığım için sergiyi düşünmüyordum ama merkez açıldıktan sonra artık insanlar gelip ürünlerimi görebiliyor. Bu da beni motive ediyor. Engelliler Günü'nde, diğer günlerde burayı ziyaret eden insanlar destek amaçlı ürünlerimi satın alıyor."

Kaynak: AA

