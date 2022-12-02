Sınırda Bulgaristan unsurları göçmenlere karşı şiddet uyguladı. Göçmenler Bulgaristan unsurlarınca dövülerek yarı çıplak halde Edirne sınırına itildi.
Bulgaristan sınırında hareketsiz halde bulunan göçmenlerin görülmesinin ardından olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulans ekibi ilk yaptığı belirlemede göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.
Donmak üzere olduğu belirlenen göçmen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Donarak hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bulgaristan'dan orantısız göçmen şiddeti! Dövülerek yarı çıplak halde ölüme itilip donarak yaşamını yitirdi - Son Dakika