Bulgaristan'dan orantısız göçmen şiddeti! Dövülerek yarı çıplak halde ölüme itilip donarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bulgaristan'dan orantısız göçmen şiddeti! Dövülerek yarı çıplak halde ölüme itilip donarak yaşamını yitirdi

02.12.2022 09:50

Bulgaristan unsurları sınırda iki göçmene dehşeti yaşattı. Bir göçmen dövülerek yarı çıplak halde Edirne sınırına itildi ve donarak yaşamını yitirdi. Donan göçmenin cansız bedeninin morga kaldırıldığı öğrenilirken diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiği belirlendi.

Sınırda Bulgaristan unsurları göçmenlere karşı şiddet uyguladı. Göçmenler Bulgaristan unsurlarınca dövülerek yarı çıplak halde Edirne sınırına itildi.

DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Bulgaristan sınırında hareketsiz halde bulunan göçmenlerin görülmesinin ardından olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulans ekibi ilk yaptığı belirlemede göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.

DONMAK ÜZERE OLAN GÖÇMEN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Donmak üzere olduğu belirlenen göçmen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Donarak hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Bulgaristan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan'dan orantısız göçmen şiddeti! Dövülerek yarı çıplak halde ölüme itilip donarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'dan orantısız göçmen şiddeti! Dövülerek yarı çıplak halde ölüme itilip donarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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