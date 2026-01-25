Bulls, Derrick Rose'un Formasını Emekliye Aırdı - Son Dakika
Bulls, Derrick Rose'un Formasını Emekliye Aırdı

25.01.2026 11:42
Chicago Bulls, eski oyuncusu Derrick Rose'un 1 numaralı formasını emekliye ayırdı.

NBA Doğu Konferansı takımlarından Chicago Bulls, eski basketbolcu Derrick Rose'un 1 numaralı formasını emekliye ayırdı.

NBA ekiplerinden Chicago Bulls, eski basketbolcu Derrick Rose'u onurlandırdı ve 1 numaralı formasını emekliye ayırma kararı aldı. Chicago Bulls ile Boston Celtics arasında United Center'da oynanan müsabakada Rose için tören düzenlendi ve 1 numaralı forması salona yerleştirildi.

Böylece Derrick Rose, Chicago Bulls tarihinde Jerry Sloan (4 numara), Bob Love (10 numara), Michael Jordan (23 numara) ve Scottie Pippen'ın (33 numara) ardından forması emekli edilen 5. basketbolcu oldu.

2008 NBA draftında Bulls tarafından ilk sıradan seçilen Rose, burada 2016 yılına kadar forma giyerken, çıktığı 406 normal sezon maçında 19.7 sayı, 3.7 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Derrick Rose, NBA'de 2010, 2011 ve 2012 yılları olmak üzere 3 kez All-Star seçilirken, 2011 yılında da sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan en genç basketbolcu oldu.

Rose kariyerinde Chicago Bulls dışında New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies'ta da forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Chicago Bulls, Derrick Rose, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
