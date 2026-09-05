Bulls Portföy'ün TEFAS'a Açık Serbest Fonlarında SPK Uyum Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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Bulls Portföy'ün TEFAS'a Açık Serbest Fonlarında SPK Uyum Süreci Tamamlandı

Bulls Portföy\'ün TEFAS\'a Açık Serbest Fonlarında SPK Uyum Süreci Tamamlandı
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Bulls Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de gerçekleştirdiği son düzenlemeler kapsamında, TEFAS'ta işlem gören serbest fonlarına ilişkin uyum çalışmalarını tamamladı. TEFAS'a açık fonlarda gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte ilgili fonlar yeni mevzuat hükümlerine uyumlu hale gelirken, TEFAS'a kapalı fonlarda uyum süreci planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Bulls Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de gerçekleştirdiği son düzenlemeler kapsamında, TEFAS'ta işlem gören serbest fonlarına ilişkin uyum çalışmalarını tamamladı. TEFAS'a açık fonlarda gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte ilgili fonlar yeni mevzuat hükümlerine uyumlu hale gelirken, TEFAS'a kapalı fonlarda uyum süreci planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Bulls Portföy bünyesinde yer alan Bulls Portföy Birinci Serbest (TL) Fon (BBS), Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon (BUV) ve Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon (BVK) halihazırda ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde faaliyetlerini sürdürüyordu.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan son düzenlemeler kapsamında ise Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BMU), Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BOS) ve Bulls Portföy İkinci Serbest Fon (IIE) için gerekli uyum çalışmaları tamamlandı.

Böylece TEFAS'a açık tüm Bulls Portföy serbest fonları, yeni mevzuat hükümleriyle uyumlu hale getirildi. TEFAS'a kapalı fonlarda ise uyum çalışmaları ilgili düzenlemeler çerçevesinde devam ediyor.

Bulls Portföy, yatırımcılarına güvenilir, şeffaf ve mevzuata tam uyumlu yatırım çözümleri sunma yaklaşımı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürken, düzenleyici otoritelerin belirlediği standartlara uyum konusunda gerekli tüm adımları zamanında ve eksiksiz şekilde atmaya devam etmektedir.

Uyum Süreci Tamamlanan Serbest Fonlar

• Bulls Portföy Birinci Serbest (TL) Fon (BBS)

• Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon (BUV)

• Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon (BVK)

• Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BMU)

• Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BOS)

• Bulls Portföy İkinci Serbest Fon (IIE)

Bu hafta sonu itibarıyla TEFAS'a açık olan Bulls Portföy'ün 6 serbest fon, SPK'nın Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de gerçekleştirilen değişikliklere uyumlu hale getirilmiştir.

Bulls Portföy Hakkında Bulls Portföy, yatırımcılarına farklı risk ve getiri profillerine uygun portföy yönetimi çözümleri sunan, sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen bir portföy yönetim şirketidir. Şirket, yatırımcı memnuniyeti, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

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SON DAKİKA: Bulls Portföy'ün TEFAS'a Açık Serbest Fonlarında SPK Uyum Süreci Tamamlandı - Son Dakika
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