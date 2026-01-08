Bulut'tan Eğitim-İş Engeline Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Eğitim-İş'in X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki göstererek, "6 Mayıs'ta idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak. Üç fidanı anmak ne zaman suç oldu? Asıl suç işleyenler; sansürle, baskıyla, engellemelerle ifade özgürlüğünü boğanlardır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim-İş'in X hesabına, erişim engeli getirildi. Gerekçe: 6 Mayıs'ta idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak. Üç fidanı anmak ne zaman suç oldu? Asıl suç işleyenler; sansürle, baskıyla, engellemelerle ifade özgürlüğünü boğanlardır" ifadelerine yer verdi.