Bulut'tan Eğitim-İş Engeline Tepki

08.01.2026 17:01
CHP'li Burhanettin Bulut, Eğitim-İş'in X hesabına erişim engelini ve sansürü eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Eğitim-İş'in X hesabına erişim engeli getirilmesine tepki göstererek, "6 Mayıs'ta idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak. Üç fidanı anmak ne zaman suç oldu? Asıl suç işleyenler; sansürle, baskıyla, engellemelerle ifade özgürlüğünü boğanlardır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim-İş'in X hesabına, erişim engeli getirildi. Gerekçe: 6 Mayıs'ta idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak. Üç fidanı anmak ne zaman suç oldu? Asıl suç işleyenler; sansürle, baskıyla, engellemelerle ifade özgürlüğünü boğanlardır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Güncel

