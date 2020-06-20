Bundesliga'da şampiyon belli, ikinci kim olacak? "Leipzig - Dortmund" maçında iddaa oranları...

Bu bir ilandır



RB LEIPZIG - DORTMUND



Fortuna Düsseldorf karşısında 2-0'ı koruyamayan ve 90+1'de yakalanan RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın kazanmasıyla son 2 haftaya yine diken üzerinde girdi.



Cezaları biten Dayot Upamecano ve Marcel Halstenberg, TD Julian Nagelsmann'tan forma bekliyor. Emil Forsberg de artık tamamen iyileşti diyebiliriz, takımdaki tek eksik sezonu kapatan Yussuf Poulsen...



Dortmund ise Bayern'in şampiyonluğunu ilan ettiği günün ertesi çıktığı Mainz karşılaşmasını, as kadrosuyla 2-0 kaybetti ve iddaa oyuncularını oldukça şaşırttı.



Achraf Hakimi gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney, Nico Schulz ve Dan-Axel Zagadou sezonu kapatmıştı. Manuel Akanji ve Marco Reus'un takımla antrenmanlara başladığı belirtildi ancak TD Lucien Favre "ağır" rotasyon yapacak gibi duruyor...



Emre Can stopere geçecek, Hakimi yerine sağ taraf 2000'li Mateu Morey'e emanet edilecek. Mainz maçında kadroya giren Türk asıllı Taylan Duman'ı bu sefer ilk 11'de görebiliriz.



Dortmund ise deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını galibiyetle kapattı.



%29'luk kesim zorlu maçta her iki takımdan da gol bekliyor...



Timo Werner yeni sezonda Chelsea forması giyecek ve Lampard bu durumdan oldukça mutlu...











