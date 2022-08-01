Spotify yeni bir özellik kazanıyor! - Son Dakika
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Spotify yeni bir özellik kazanıyor!

01.08.2022 21:05
Spotify yeni bir özellik kazanıyor!

Bünyesinde çeşitli podcast ve müziklere yer veren Spotify, kullanım kolaylığı sağlamak adına yeni bir özellik getiriyor.

Günümüzde neredeyse herkes müzik dinlemek için en az bir adet dijital akış aboneliğine sahip. Müzik konusunda dünyanın en popüler platformları arasında ise Spotify bulunuyor. Bünyesinde çeşitli podcast ve müziklere yer veren Spotify, kullanım kolaylığı sağlamak adına yeni bir özellik getiriyor.

Spotify premium aboneler için kullanım kolaylığı getiriyor

Spotify yapılan güncelleme ile birlikte Premium aboneleri için oynatma ve karışık çal seçeneklerini birbirinden ayırıyor. Şirket, şu anda çalma listelerinin ve sanatçı sayfalarının en üstünde bulunan birleşik oynat/ karışık çal butonunun yerini alacak olan iki ayrı seçenek sunmaya başladığını duyurdu.

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Yapılan değişikliğin önümüzdeki haftalarda Android ve iOS cihazlara gelmesi bekleniyor. Spotift sunulan yeni özelliği ise internet sitesi üzerinden şu açıklama ile duyurdu:

Bu yeni değişiklik, çalma listelerinin ve albümlerin en üstünde tercih ettiğiniz modu seçmenize ve istediğiniz şekilde dinlemenize olanak sağlayacak. İster 'karışık çal' moduyla beklenmedik olanın keyfini seviyor olun, ister sadece Play'e basarak sırayla şarkıları dinlemeyi tercih edin, Spotify her şeyi kapsıyor.

Spotify yeni bir özellik kazanıyor!

Spotify'ın parçaları karışık çalma tutkusu zaman zaman tepkilere yol açıyordu. Bu duruma bazı sanatçılar da tepkisiz kalmadı. Ünlü şarkıcı Adele'de Spotify'ın bu yaklaşımına tepki koyanlardan bir tanesiydi. Spotify da gelen tepkiler üzerine albüm sayfalarında 'oynat/ karışık çal' kombinasyonu yerine standart oynat düğmesini varsayılan olarak öne çıkarmıştı.

Bu gelişmenin üzerine Spotify şimdi de her iki işlevi birbirinden tamamen ayırarak Premium abonelerine daha rahat bir kullanım sunmayı hedefliyor. Spotify'ın ücretli ve ücretsiz kullanımlarda sunacağı bu arayüz değişikliği ile nasıl bir tepki alacağı da merak konusu.

Peki siz Spotify ve sunduğu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Spotify, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Spotify yeni bir özellik kazanıyor! - Son Dakika

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