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Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu - Son Dakika

Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu

25.06.2021 11:03

Dün Florya'da bir araya gelen yeni Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim, transfer konusuyla ilgili uzun bir toplantı yaptı. İsimler netleştirildi. Terim; Sekidika, Ozornwafor, Falcao, Feghouli ve Luyindama ile yolların ayrılması gerektiğini belirtti. Deneyimli teknik adam Kaan Ayhan ve bir stoper, Gedson, Halil Dervişoğlu, Alex Moreno ve Henry Onyekuru'yu istedi. Halil'in dışında bir forvet takviyesi daha yapılacağı aktarıldı.

Fatih Terim de Galatasaray Kulübü için büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi gelirleri adına öncelikli olarak bitmesini istediği transfer taleplerini iletti.

KAAN AYHAN KİRALIK

Gözünü Kaan Ayhan, Gedson Fernandes, Alex Moreno ve Halil Dervişoğlu'na diken G. Saray'da önümüzdeki hafta çok yoğun geçecek. Bonservisi Sassuolo'da olan ve son olarak Milli Takımımız ile EURO 2020'de boy göstererek 3 maçta 180 dakika sahada kalan 26 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlandı.

Bu noktada sarı kırmızılılar, Sassuolo Kulübü ile önümüzdeki hafta başı masaya oturacak. Transferinde büyük aşama kaydedilen Kaan için İtalyan ekibine kiralama teklifi sunulacak.

GEDSON'DA DEVREYE TERİM GİRECEK

Gedson için Fatih Terim de transferi çözmek adına devreye girecek. Terim, geçen sezonun devre arasında Aslan'da forma giyen Gedson'un çıkışı ve gelişimini de hatırlatıp Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüşecek.

Hedef; Gedson transferini de önümüzdeki hafta çözmek… Saracchi ile yollarını ayıran G.Saray, yabancı bir sol bek transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Bu bölgede ilk aday Alex Moreno… Real Betis ile görüşülüp Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki İspanyol sol bekin transferi olumlu ya da olumsuz netleştirilecek.

FORVETTE ÖNCELİK HALİL'DE

Yine takımda kiralık oynayan Halil Dervişoğlu için de Premier Lig ekibi Brentford Kulübü ile bir kez daha masaya oturulacak. Galatasaray geçen yıl bedelsiz kiraladığı Halil için 1 yıllık kiralama bedeli olarak İngilizlere 1 milyon Euro teklif edecek. Halil de Galatasaray'da kalmak isterken İngiliz ekibinin vereceği yanıta göre forvet takviyesi için planlar revize edilecek. Forvet konusunda belirleyici unsur Falcao...

SAĞ BEK KONUSU

Martin Linnes'in sözleşmesi bitti. Yedlin şu anda o bölgede tek alternatif olarak gözüküyor. Omar'ın sağlık durumu da şüpheli. Şener Özbayraklı da takımdan ayrıldı. Sağ beke de bir takviye yapılması, ya da altyapıdan bir isim koyulması gündemde. Öte yandan sezon açılışında gösterilecek performansa göre bir on numara takviyesi yapılma ihtimali de var. Belhanda'nın adı geçiyor.

KESİN OLARAK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Terim; Falcao, Feghouli, Ozornwafor, Sekidika ve Luyindama ile kesin olarak devam etmek istemediğini, bu isimlerle yolların ayrılmasıyla hem yabancı kontenjanında hem de ekonomik anlamda rahatlayacaklarını belirtti.

Halil İbrahim Dervişoğlu, Galatasaray, Fatih Terim, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu - Son Dakika Spor


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