Burak Okuyucu performansıyla gururlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burak Okuyucu performansıyla gururlandırdı - Son Dakika

Burak Okuyucu performansıyla gururlandırdı

6 saat önce

TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında sergilediği performansla beğeni toplayan Burak Okuyucu jüri üyelerini döndürmeyi başardı.

Burak Okuyucu performansıyla gururlandırdı, System.String[]

TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında sergilediği performansla beğeni toplayan Burak Okuyucu jüri üyelerini döndürmeyi başardı.


Erzurumlu Burak Okuyucu programda "Yüksek Minarede Kandiller Yanar" türküsünü seslendirdi. Jüri üyelerinden Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başaran Burak Okuyucu, Beyazıt Öztürk'ün takımını tercih etti.


TV8 ekranlarında program sonunda izin isteyerek Acun Ilıcalı'ya BB Erzurumspor destek kampanyası için Başkan Hüseyin Üneş'i yalnız bırakmadığı için konfederasyon, federasyon, vakıf ve dernek başkanları ayrıca vefakar cefakar Erzurumspor taraftarları adına teşekkür eden Burak Okuyucu'nun bu davranışı üzerine Acun Ilıcalı Erzurum'a kucak dolusu sevgiler göndererek Erzurum'da bir maça en kısa zamanda geleceğini açıkladı. - ERZURUM

O Ses Türkiye, Seda Sayan, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
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