Burak Sevinç' e 2 ay 15 gün hapis cezası!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; şöhreti oynadığı dizilerle yakalayan Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Polisler, 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu hakkında işlem yaptı.



6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Savcılık, Burak Sevinç hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.



SUÇUNU KABUL ETTİ Burak Sevinç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan 35 yaşındaki oyuncu, olay günü alkol alıp araç sürdüğünü kabul etti.



Yapılan yargılama sonunda mahkeme, üzerine atılı suçun tespit tutanakları ve sanığın suçu kabulü gerekçesiyle oyuncuyu 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.







SON 24 SAATTE YAŞANANLAR