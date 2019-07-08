Burak Yılmaz ameliyat edildi
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5'inci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:08 Kaynak: DHA
Kulübü, milli futbolcu Burak Yılmaz
'ın sağ ayak 5'inci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5'inci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem
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tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5'inci tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi. Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz" denildi.
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