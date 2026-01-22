Burak Yılmaz: Konyaspor'u Yenmek İstiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Burak Yılmaz: Konyaspor'u Yenmek İstiyoruz

22.01.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü Yılmaz, Konyaspor maçına odaklandıklarını ve galip gelmek istediklerini belirtti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında galip gelmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında alınan 1 puanın çok kıymetli olduğunu, şimdi Konyaspor maçına konsantre olduklarını belirtti.

Kentteki hava koşullarının antrenman yapmalarını zorlaştırdığını anlatan Yılmaz, "Tüm gücümüzle her şeyimizle ona konsantre olmuş durumdayız. Hava şartlarını görüyorsunuz, bir tek dün antrenman yapabildik. O da teknik ve taktik antrenmanı değildi. Bugün hava çok kötü yine sahada çalışamayacağız. İçeri gireceğiz, zannediyorum yarın da öyle olacak. Bunların hiçbirisi bahane değil, biz önümüze konsantre olmuş durumdayız. Allah izin verirse kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, devre arası transferlerini yüzde 95 oranda bitirdiklerini, bir kaleci transferi düşündüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir tane yabancı kaleci düşünüyoruz. Kalecilerime çok güveniyorum, inanıyorum ama bir tane yapabilirsek transfer yapmaya çalışacağız. İkinci devre her zaman zordur ama biz kendi işimize bakacağız. Kendi önümüze, hedef ve hayallerimize bakacağız. Maç maç gidiyoruz. İkinci devrenin zor geçeceğini hepimiz biliyoruz ama biz Konya maçından sonra Gençlerbirliği maçına bakacağız."

Kaynak: AA

Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz: Konyaspor'u Yenmek İstiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:03:01. #7.11#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz: Konyaspor'u Yenmek İstiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.