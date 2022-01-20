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Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi - Son Dakika

Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi

20.01.2022 14:14

Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi Mersin'in Avgadı Yaylası karla kaplandı, kartpostallık görüntüler oluştu Yazın nüfusu 100 bine kadar dayanan yaylaya bu kış ilk, 3 yıl aradan sonra ise 30 santimi geçen kar yağması yöre sakinlerini sevindirdi...

Burası ne Erzurum, ne de Van... Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi

Mersin'in Avgadı Yaylası karla kaplandı, kartpostallık görüntüler oluştu

Yazın nüfusu 100 bine kadar dayanan yaylaya bu kış ilk, 3 yıl aradan sonra ise 30 santimi geçen kar yağması yöre sakinlerini sevindirdi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde denize 30 kilometre uzaklıkta bulunan Avgadı Yaylasına bu kış ilk, 3 yıl aradan sonra ise 30 santimi geçen kar yağdı. Ormanlarla kaplı bölge ve yayla karla birlikte muhteşem bir görüntüye kavuştu.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Mersin'in sahil kentlerinden Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar, Tozlu ve Sarıkaya mahallelerinin yer aldığı yazın nüfusun 80 ile 100 bine kadar çıktığı Avgadı Yaylası'nda etkili oldu. 2 gün süreyle etkili olan kar yağışı sonrası 30 santimi geçen kar kalınlığı oluştu. En son 2017-2018 yılında yoğun kar yağışı alan yayla, 3 yıl aradan sonra bu şekilde yağması vatandaşları da sevindirdi.

Yaylayı oluşturan mahalleler ve ormanlık alanlar drone ile havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgede esnaflar, özellikle hafta sonu kar gezintisine gelmek isteyenleri davet etti.

6 yıldır yaylada esnaflık yapan Eyüp Kılıç, "En son bu kar 2017 ile 2018'de yağmıştı. Bu senede 3 gün önce tekrardan yağmaya başladı. İnşallah tekrardan yine bir yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kışın burada esnaflar, yerli ve emekliler olmak üzere bin hane civarında kalıyoruz. Ama yazın nüfusumuz yaklaşık 80 ile 100 bin civarına çıkıyor. Hafta sonu herkesi sucuk ekmek yemeğe davet ediyoruz" dedi.

Yayla sakinlerinden Fatih Cırık, "2 gün güzel kar yağdı, arkasında fırtına çıktı. Eksi 20'leri gördük. Bugün hava düne göre daha iyi. Bu kışın ilk karı, en son 2018'de yağmıştı. Bu sene yağan kar 30 santim civarında. Önceki senelere göre yağan kara göre biraz az ama yine de çok şükür. Yine kar yağışı olacağı yönünde haberler geliyor, 50 santim kar yağacak deniliyor. Kıştan beklentimiz bu sene yüksek. Kış olmazsa sebze meyve burada olmaz, inşallah daha kar yağar" ifadelerini kullandı.

Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi
Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi
Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi

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Erzurum, Mersin, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burası ne Erzurum, ne de Van...Mersin'de kar güzelliği böyle görüntülendi - Son Dakika
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