Burçin Orhon Uygur'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda - Son Dakika
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Burçin Orhon Uygur'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

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Burçin Orhon Uygur\'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur\'a duygusal veda
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89 yaşında hayatını kaybeden Necla Uygur'un ardından gelini Burçin Orhon Uygur'dan duygusal bir paylaşım geldi. Süheyl Uygur'un eşi, kayınvalidesiyle birlikte çekildikleri aile fotoğrafını "Canım annem, mekanın cennet olsun" notuyla yayınladı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur'un 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ailesinden veda mesajları geldi. Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon Uygur da kayınvalidesiyle birlikte çekildikleri aile fotoğrafını yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi.

Burçin Orhon Uygur'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

"CANIM ANNEM, MEKANIN CENNET OLSUN"

Necla Uygur'un vefatının ardından Burçin Orhon Uygur, ailece çekildikleri bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Kayınvalidesine "Canım annem" diye seslenen Orhon Uygur, paylaşımına "Canım annem, mekanın cennet olsun" notunu düştü.

Burçin Orhon Uygur'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

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Bir süredir hastanede tedavi gören Necla Uygur'un vefatını oğulları Süheyl ve Behzat Uygur duyurdu. 2013 yılında hayatını kaybeden Nejat Uygur'un eşi olan sanatçı, uzun yıllar tiyatro sahnesinde yer aldı.

Necla Uygur'un cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mevlüt karcı mevlüt karcı:
    ALLAH RAHMET EYLESİN .MEKANIN CENNET OLSUN İNŞALLAH .ÇOCUKLUĞUMUZ SİZLERLE GEÇTİ. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Burçin Orhon Uygur'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda - Son Dakika
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