Burdur haberi | Antalya'da turistin kiraladığı lüks aracı çaldı, Burdur'da duvara çarpınca yakalandı

Antalya'da turistin kiraladığı lüks aracı çaldı, Burdur'da duvara çarpınca yakalandı

BURDUR Antalya'da bir turistin kiraladığı lüks aracı çalan şüpheli, Burdur'da peşine polisin takıldığını görünce kaçmaya başladı. Çıkmaz sokağa girip aracı duvara çarpan şüpheli polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, Bucak ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir çıkmaz sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya'nın turizm gözdesi Kaleiçi'ne gelen bir turistin kiraladığı 34 EAV 657 plakalı aracı çalındı. Durumun polise bildirilmesinin ardından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde aracın Burdur'un Bucak ilçesine girmek üzere olduğu tespit edildi. Bucak emniyetiyle durumun paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ile trafik ekipleri aracın peşine takıldı. Yapılan kovalamacada hırsızlık şüphelisi çıkmaz sokakta yakalandı. İsminin Ö. Y. B. olduğu öğrenilen şüpheli, polisten kaçarken lüks aracı duvara çarptığı görüldü. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, kiralık araç ise teslim edilmek üzere otoparka kaldırıldı.