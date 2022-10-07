Burdur haberi | Antalya'da turistin kiraladığı lüks aracı çaldı, Burdur'da duvara çarpınca yakalandı - Son Dakika
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Burdur haberi | Antalya'da turistin kiraladığı lüks aracı çaldı, Burdur'da duvara çarpınca yakalandı

07.10.2022 14:07

Burdur haber... Antalya'da turistin kiraladığı lüks aracı çaldı, Burdur'da duvara çarpınca yakalandıBURDUR Antalya'da bir turistin kiraladığı lüks aracı çalan şüpheli, Burdur'da peşine polisin takıldığını görünce kaçmaya başladı.

Antalya'da turistin kiraladığı lüks aracı çaldı, Burdur'da duvara çarpınca yakalandı

BURDUR Antalya'da bir turistin kiraladığı lüks aracı çalan şüpheli, Burdur'da peşine polisin takıldığını görünce kaçmaya başladı. Çıkmaz sokağa girip aracı duvara çarpan şüpheli polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, Bucak ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir çıkmaz sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya'nın turizm gözdesi Kaleiçi'ne gelen bir turistin kiraladığı 34 EAV 657 plakalı aracı çalındı. Durumun polise bildirilmesinin ardından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde aracın Burdur'un Bucak ilçesine girmek üzere olduğu tespit edildi. Bucak emniyetiyle durumun paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ile trafik ekipleri aracın peşine takıldı. Yapılan kovalamacada hırsızlık şüphelisi çıkmaz sokakta yakalandı. İsminin Ö. Y. B. olduğu öğrenilen şüpheli, polisten kaçarken lüks aracı duvara çarptığı görüldü. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, kiralık araç ise teslim edilmek üzere otoparka kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Antalya, Burdur, Bucak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur haberi | Antalya'da turistin kiraladığı lüks aracı çaldı, Burdur'da duvara çarpınca yakalandı - Son Dakika

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