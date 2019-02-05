Burdur Belediyesinin İmar Planı Değişikliğine Tepki

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yeni sanayi bölgesindeki yakınlarına ait olduğu iddia edilen bir arazinin imar planını değiştirerek rantsal kazanç sağladığını ileri sürdü.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yeni sanayi bölgesindeki yakınlarına ait olduğu iddia edilen bir arazinin imar planını değiştirerek rantsal kazanç sağladığını ileri sürdü.



İl Başkanı Mengi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Belediye Başkanı Ercengiz'in mülkiyeti akrabalarına ait bir arazinin belediye meclisi kararıyla imar planını değiştirdiğini belirtti.



Kararın rantsal kazanca yol açacağından yargıya taşıdıklarını bildiren Mengi, Konya Bölge İdare Mahkemesinin Isparta İdare Mahkemesince lehte verilen kararı bozarak bilirkişi atadığını söyledi.



Mengi, "Akıl almaz rantsal imar düzenlemesi şehrimizde, siyasi yelpazede ve iş dünyasında infial oluşturmuş, partisinin tabanında da ciddi rahatsızlıklara sebebiyet vermiştir." ifadelerini kullandı.



Burdur'un tarihinde ilk defa rantsal kazanç sağlayacak bir düzenleme yapıldığını öne süren Mengi, şunları kaydetti:



"Yeni rantsal düzenlemede adacıkların emsalleri 0.75 -1.20 olarak arttırılmış. Aynı zamanda bölgenin siluetini bozacak şekilde yükseklikler 7.50 ile 9 metreye yükseltilmiştir. 2014'te seçim vaatlerinin hiçbirini yerine getirmeyen, şehrin imarına ve gelişmesine katkı sağlamayan Ali Orkun Ercengiz kendi gelişim planını rantsal düzenlemeyle uygulamıştır. Yargı kararının sonucu ne olursa olsun bu düzenleme vicdanları yaralamıştır."

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