Burdur'da "15 Temmuz" öncesi tüm şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika

Burdur'da "15 Temmuz" öncesi tüm şehit aileleri ziyaret edildi

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde bütün şehit yakınlarının ziyaret edildiği bildirildi.

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde bütün şehit yakınlarının ziyaret edildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Arslantaş'ın talimatıyla, kent merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ilçelerde ise kaymakamlar ve ilçe müdürlerince bütün şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Vali Arslantaş da merkezde oturan Şehit Jandarma Er Cüneyt Şen'in annesi Neriman Şen ile Şehit Uzman Jandarma Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk'ün evlerine gitti.

Ziyaret ettiği her iki şehit ailesiyle de yakından ilgilenen Arslantaş, kapılarının her daim şehit ailelerine açık olduğunu belirtti.

Arslantaş, şehit aileleriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydederek, "Bu toprakları bizlere vatan kılan, bayrağı ve ezanı için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır. Ne yaparsak yapalım onlara olan borcumuzu ödeyemeyiz. Bizler her daim onların yanında olmaya, devletimizin yakın ilgi ve alakasını onlara hissettirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arslantaş'a ziyaretinde İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar da eşlik etti.

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da '15 Temmuz' öncesi tüm şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
00:59
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
20:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 04:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da "15 Temmuz" öncesi tüm şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]