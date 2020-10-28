Burdur'da 17 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Burdur'da 17 parça tarihi eser ele geçirildi

28.10.2020 18:37
Burdur'da 17 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

Burdur'un Ağlasun ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 parça tarihi eser ele geçirildi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmak için ilçeye geldiği belirlenen M.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin bulunduğu araç Yazır köyü kavşağında durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan heykel, 2 obje, hamam tası ve 13 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Ağlasun, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da 17 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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