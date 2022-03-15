Burdur'da bazı tarım arazilerini su bastı - Son Dakika
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Burdur'da bazı tarım arazilerini su bastı

15.03.2022 19:04

Burdur'da etkili olan sağanak nedeniyle Bucak ilçesindeki bazı ekili ve ekime hazır tarım alanlarını su bastığı bildirildi.

Burdur'da etkili olan sağanak nedeniyle Bucak ilçesindeki bazı ekili ve ekime hazır tarım alanlarını su bastığı bildirildi.

Bucak ovasındaki tarlarla Üzümlübel, Kuşbaba, Karaaliler, Kestel ve Avdancık köylerindeki bazı arazilerinde su birikintileri oluştu.

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, yaptığı açıklamada, ürünü zarar gören ve yazlık ekim için tarlalarında su baskını yaşayan üreticilerin mağduriyetimin giderilmesi gerektiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne çiftçilerden gelen talepleri ileteceklerini aktaran Özel, taleplerin ardından yetkililerin, zarar gören arazilerde hasar tespit çalışması başlatabileceğini kaydetti.

Özel, bölgede yaptığı incelemede arazilerden su tahliyesini sağlayan bazı kanalların tıkandığını gördüklerini, bu kanalların da bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Burdur'da bazı tarım arazilerini su bastı
Burdur'da bazı tarım arazilerini su bastı
Burdur'da bazı tarım arazilerini su bastı
Burdur'da bazı tarım arazilerini su bastı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da bazı tarım arazilerini su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da bazı tarım arazilerini su bastı - Son Dakika
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