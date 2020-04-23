Burdur'da bir ayda 4 bin askıda ekmek dağıtıldı - Son Dakika

Burdur'da korona virüs salgını nedeniyle çalışamayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler için 'askıda ekmek' uygulamasına talep arttı. Fırınlarda ücretsiz olarak alınması için askıya bırakılan ekmek sayısında, eskiye göre artış oldu.



Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için şehir merkezindeki fırında 'askıda ekmek' kampanyaları düzenleniyor. Burdur'da birkaç fırında başlayan ve uzun süreden beri devam ettirilen 'askıda ekmek' uygulaması arttı. Geçmişten bugüne sürdürülen ve yardımlaşma kültürünün örneklerinden olan bu uygulamanın Burdur'da ilgiyle karşılandığını anlatan fırın sahibi Ömer Sarı, "Üç ay önce askıda ekmek uygulamasına başlattık. İçinde bulunduğumuz korona virüs sebebiyle birçok mermer ocakları kapandı. Çalışanlar işten ayrıldı ve halkın alım gücü zayıfladı. Bizler de bu kampanyayı devam ettiriyoruz. Halkımızdan da olumlu destek alarak, askıda ekmek bağış kampanyamıza devam ediyoruz" dedi.



İhtiyaç sahiplerinin çekinmeden almaları için stant uzağa kuruldu ve bir ayda 4 bin ekmek dağıtıldı. Fırında çalışan Sercan Çon da, "Alan var, alamayan da var. İhtiyacı olup da söyleyemeyen de var. Askıda ekmek reyonunu uzağa kurduk ihtiyacı olan vatandaşlarımız çekinmeden alabilsin diye" şeklinde konuştu.



Fırına gelen vatandaşlardan Ertan Kaynar da uygulamanın çok güzel olduğunu belirtti. - BURDUR