Burdur\'da Evde Yangın: Bir Kişi Yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde evde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yaralanan ev sahibi itfaiye erlerince kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nasuh Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ev içerisinde mahsur kalan Nasuh Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR