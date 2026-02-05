Burdur'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Burdur'da Güvenlik Toplantısı

05.02.2026 12:24
Burdur'da düzenlenen toplantıda ocak ayı asayiş olayları ve uyuşturucu ile kaçakçılık mücadeleleri ele alındı.

Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik binasında gerçekleşen toplantıda, kentte ocak ayı içerisinde asayiş olayları kapsamında, kişilere karşı 274, malvarlığına karşı 65, millete ve devlete karşı 7, topluma karşı 80 ve takibi gerektiren 258 olmak üzere toplam 684 olay meydana geldiğini söyledi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, geçen ay uyuşturucu ticareti suçundan 9, kullanmak ve diğer suçlardan 36 olmak üzere toplam 45 olay meydana geldiğini belirten Bilgihan, gözaltına alınan 7 zanlının tutuklandığını belirtti.

???????Bilgihan, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, bu dönemde gerçekleştirilen 34 operasyonda 42 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydederek, "Gerçekleştirilen operasyonlarda, 180 paket kaçak sigara, 12 bin 740 adet dolu/boş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 60 adet elektronik sigara, 194 litre etil alkol, 1.009 adet sikke, 3 adet tarihi eser nitelikli obje, 15 adet fişek, 3 adet kaçak kazı malzemesi ele geçirilmiştir." dedi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında, ocak ayı içerisinde FETÖ terör örgütüne yönelik 1 operasyon gerçekleştirildiğini, 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını ve 2 zanlının tutuklandığının bilgisini veren Bilgihan, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terörün, her türlüsüne karşı mücadelemiz azim ve kararlılığımızla aralıksız şekilde devam edecektir." diye konuştu.

Bilgihan, trafik denetimleri kapsamında ise geçen ay 3 araca drift atmak suçundan toplam 174 bin 651 lira ceza uygulandığını, araçlar geçici olarak trafikten men edilerek sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konulduğunu paylaştı.

Ayrıca 24 araca yüksek ses, 21 araca abartı egzoz kullanımı, 10 araca kamunun rahat ve huzurunu bozma ihlallerinden olmak üzere toplam 58 araca/sürücüsüne 461 bin 224 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

