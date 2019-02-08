Son Dakika Haberleri: Burdur'da Hastaneye Başvuru Sayısı 2 Bin 761'e Ulaştı

Burdur'da Hastaneye Başvuru Sayısı 2 Bin 761'e Ulaştı

48 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde içme suyuna bulaşan bakteri nedeniyle ortaya çıkan salgında 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu.

Burdur'da Hastaneye Başvuru Sayısı 2 Bin 761'e Ulaştı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde içme suyuna bulaşan bakteri nedeniyle ortaya çıkan salgında 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu. Bucak'ta geçtiğimiz pazar akşamı başlayan ve içme suyuna karışan bakterinin neden olduğu belirlenen salgında, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle bugüne kadar 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu. 160 kişi özel hastaneye başvururken, 2 bin 601 kişi Bucak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bucak Devlet Hastanesinde 10'u çocuk 22 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Burdur Valisi Hasan Şıldak, hafta içeresinde Bucak'ın içme suyunun 29 sondaj kuyusundan verildiğini, hastalık sayısının artması üzerine ilk etapta Bucak Belediyesinin tedbir amaçlı içme suyunu keserek, depolarda ve şebekede bulunan suların tahliyesini yaptığını ve yine tedbir amaçlı şok klorlamalar yapıldığını açıkladı. Burdur İl ve Bucak İlçe Sağlık Müdürlükleri görevlileri ise çeşitli mahallelerdeki evlerden alınan su numunelerinin tahlil sonucunda ilçede mide bulantısı, kusma ve ishal salgınına 2 sondaj kuyusundan gelen suyun neden olabileceğini belirtildi. Burdur Valisi Hasan Şıldak, ilçede alınan içme suyu numune tahlilleri sonucu 2 içme suyu kuyusunda bakteriye rastlanıldığını açıklamış, bakteriyel sebebin de bölgede yaşanan aşırı yağışların yeraltı sularına karışmasından kaynaklandığını ifade etmişti.

SALGIN HASTALIKTA DÜŞME VAR

Bucak'ta içme suyu şebekesinden kaynaklandığı iddiası ile hafta sonunda başlayan rahatsızlıkların çarşamba gününe kadar zirve yaptığını ve çok sayıda kişinin tedavi olmak için hastanelere koştuğu görüldü. Son günlerde hastaneye başvuranların sayısında azalma olduğu belirtildi.

(Mevlüt Akça/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

Hasan Şıldak, Bucak, Burdur, Güncel
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