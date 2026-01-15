Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Burdur'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

15.01.2026 09:39
Burdur'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Merkez Armağan İlci Bulvarı'nda dün akşam üzeri meydana gelen kazada Osman İ. yönetimindeki 15 AEG 629 plakalı motosiklet ile Şevket Ü. yönetimindeki 15 AB 507 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Osman İ. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

