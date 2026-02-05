Burdur\'da Suç Oranı %15 Düştü

Burdur'da ocak ayında il genelinde toplam 684 asayiş olayı meydana gelirken, alınan tedbirler ve yürütülen önleyici çalışmalar sayesinde suç oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 azaldı.

Ocak ayı genel güvenlik toplantısı Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ve İl Emniyet Müdürü Vekili Hakan Çiğiltepe katılımıyla gerçekleştirildi. Ocak ayı güvenlik verilerine göre; kişilere karşı 274, malvarlığına karşı 65, millete ve devlete karşı 7, topluma karşı 80 ve takibi gerektiren 258 olay kayıtlara geçti.

Kişilere karşı işlenen suçlarda önemli azalma

Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla kişilere karşı işlenen suçlarda dikkat çeken düşüşler yaşandı. Buna göre; cinsel taciz olaylarında yüzde 67, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında yüzde 50, hakaret suçlarında yüzde 46, kasten yaralama olaylarında yüzde 39, çocuğun cinsel istismarı suçlarında ise yüzde 33 oranında azalma sağlandı. Meydana gelen olayların yüzde 99,4'ünün aydınlatıldığı bildirildi. Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında; otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı olaylarında yüzde 100, dolandırıcılık suçlarında ise yüzde 61 oranında azalış kaydedildi. Bu suçların yüzde 77,8'inin aydınlatıldığı belirtildi.

Firari şahıslar ve ruhsatsız silah operasyonları

Ocak ayı içerisinde haklarında yakalama kararı bulunan firari şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 154 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda ise 38 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ocak ayında; uyuşturucu ticareti suçundan 9, kullanmak ve diğer suçlardan 36 olmak üzere toplam 45 olay meydana geldi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda; 540 gram esrar, 67 gram skunk, 327,52 gram bonzai, 59,4 gram metamfetamin, 11,27 gram eroin, 2,54 gram kokain, 19 adet sentetik ecza, 9 adet ecstasy, kenevir tohumu ve bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve terör operasyonları

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 34 operasyonda 42 şüpheli hakkında işlem yapılırken; kaçak sigara, tütün ürünleri, etil alkol, tarihi eser niteliğinde obje ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. Terörle mücadele kapsamında FETÖ terör örgütüne yönelik 1 operasyonda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şüpheli tutuklandı. Ocak ayında 812 yabancı uyruklu kişi kontrol edilirken, 42 düzensiz göçmen tespit edildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde ise suç unsuru taşıyan 23 hesap tespit edildi, 19 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik denetimleri devam ediyor

2026 yılı ocak ayında il genelinde 74 bin 967 araç ve sürücüsü sorgulandı. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 9 bin 234 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Okul servislerine yönelik denetimlerde 134 araç kontrol edilirken, 13 araca işlem yapıldı. Drift, abartı egzoz ve yüksek ses ihlalleri kapsamında 58 araç ve sürücüsüne toplam 461 bin 224 TL ceza uygulanırken, drift yapan 3 araç trafikten men edildi ve sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Trafik tedbirleri sayesinde bu tür ihlallerde yüzde 6 azalış sağlandı. Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 1 kişi hayatını kaybetti. - BURDUR