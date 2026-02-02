Burdur'da Sulak Alanlar Günü Etkinliği - Son Dakika
Burdur'da Sulak Alanlar Günü Etkinliği

02.02.2026 18:27
Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği ve Ramsar çalıştayı yapıldı, sulak alanlar vurgulandı.

Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği ve Ramsar Sulak Alanlar çalıştayı düzenlendi.

Burdur Valiliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen program, MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yasin Akkaya tarafından sulak alanda yetişen kamışlardan üretilen sipsi dinletisi gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, konuşmasında, sulak alanları korumanın çevresel bir görev olmanın ötesinde, gelecek kuşaklara karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Burdur Gölü Eylem Planı'nı hatırlatan Bilgihan, "Bu bizim için önemli bir süreci başlatmış oldu. Bir kurumun tek başına yükleneceği bir süreç olmadığını fark ederek ve kabul ederek başlamamız gerekiyor. Bütün göller ve sulak alanlarımız için de içinde bulunduğu ekosistemi oluşturması, zenginleştirmesi noktasında önemli adımlar var." dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de çalıştaydan çıkacak notların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise insanlığın ve bölgenin en büyük tehdidi olan kuraklık, iklim değişikliği konusunda böyle bir çalıştayın yapılmasını çok kıymetli bulduğunu belirtti.

Salda Gölü'nün uluslararası düzeyde dikkati çeken bir sulak alan olduğuna işaret eden Dalgar, Salda Bilim Merkezi ve planlanan uzay temalı bilim merkezi projeleriyle bölgenin bilim turizmi açısından da önemli bir merkez haline geleceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ve Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi tarafından sunum gerçekleştirildi.

Programın sonunda Türkiye'nin Ramsar Alanları ve Sulak Alanlardan Yansımalar isimli fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
