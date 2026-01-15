Burdur\'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

Burdur'da cadde üzerinde bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Çantanın içerisinden motosiklet ekipmanları çıktı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde unutulan şüpheli çanta, kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, tarafından cadde trafiğe kapatılırken yayalar güvenli alanlara yönlendirdi. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede çantanın içerisinde motosiklet ekipmanlarının olduğu tespit edildi. - BURDUR