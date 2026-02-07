BURDUR- Isparta Dağ Yolunda Tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.
Burdur- Isparta dağ yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ANK 555 plakalı TIR, Burdur yönüne seyir halindeyken Askeriye köyü yakınlarında freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüsünün yara almadığı kazada TIR vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da TIR Devrildi, Sürücü Kurtuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?