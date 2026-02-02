Burdur Şeker Fabrikası 2025-2026 Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika
Ekonomi

Burdur Şeker Fabrikası 2025-2026 Kampanyası Tamamlandı

02.02.2026 13:36
Burdur Şeker Fabrikası, 71'inci kampanya döneminde 85 bin 950 ton kristal şeker üretti.

Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025–2026 kampanya dönemi sona erdi. 120 gün süren 71'inci kampanya döneminde, 631 bin 100 ton şeker pancarı işlenerek 85 bin 950 ton kristal şeker üretildi.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025–2026 kampanya dönemi tamamlandı. 30 Eylül'de başlayan ve 120 gün süren 71'inci kampanya döneminde, 631 bin 100 ton şeker pancarı işlenerek 85 bin 950 ton kristal şekere dönüştürüldü. Kampanya süresince ayrıca 30 bin 250 ton melas ve 184 bin ton yaş küspe elde edildi.

146 köyde 3 bin 796 çiftçi üretim yaptı

Üretim sezonunda Burdur Şeker Fabrikası'na bağlı Burdur Merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni ve Yeşilova ziraat bölge şefliklerine bağlı 146 köyde, 3 bin 796 çiftçi tarafından 105 bin 850 dekar alanda şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Fabrikada kampanya döneminde 950 personel görev yaptı.

Burdur ve çevresindeki pancar üreticisi çiftçilere toplam 2 milyar 11 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

