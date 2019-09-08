Burhan Kuzu Restorasyonu Devam Eden Tarihi Binada İncelemelerde Bulundu
50 dakika önce
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi'de Meteris meydanında restorasyonu devam eden Hacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi'de Meteris meydanında restorasyonu devam eden Hacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.
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