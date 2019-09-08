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Burhan Kuzu Restorasyonu Devam Eden Tarihi Binada İncelemelerde Bulundu

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi'de Meteris meydanında restorasyonu devam eden Hacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.

Burhan Kuzu Restorasyonu Devam Eden Tarihi Binada İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Burhan Kuzu Develi'de Meteris meydanında restorasyonu devam eden Hacı Hasan Sungur konağında incelemelerde bulundu.


Burhan Kuzu"Gecmişine sahip cıkmayanın geleceği olmaz,bunlar kültürel mirasımız bunlara sahip cıkmak zorundayız."dedi - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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