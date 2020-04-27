Burhaniye'de gönüllüler günde bin adet maske üretiyor - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi'nin desteğiyle ev hanımı gönüllü terziler maske dikerek bölgenin maske ihtiyacını karşılamaya başladı. Belediye, bu sistemle günlük bin adet maske üretiyor.



Burhaniye Belediyesi virüsle mücadele kapsamında hayata geçirdiği yeni projesiyle evlerde de maske üretimi yapmaya başladı. Malzemelerinin tümü belediye tarafından karşılanan maskeler gönüllü ev hanımları tarafından evlerinde dikilerek vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı. Belediye, kendi kurduğu atölyesinde de maske üretimlerine devam ederken günlük bin adet maske üretimi yaparak maske sorununa kesin çözüm bulmuş oldu. Belediye'de ayrıca maskeleri ihtiyaç sahipleri ve dışarı çıkamayanların adreslerine kadar ulaştırılıyor.



Hedef 2 bin maske



Maske üretimiyle ilgili açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, halk sağlığını önemsediklerini belirterek, "Burhaniye Belediyesi olarak bu zor zamanlarda tedarik edilmesi önem kazanan maskeleri halkımıza nasıl sağlıklı ve sıkıntısız şekilde üreterek verebiliriz diyerek bu projemizi hayata geçirdik. İlk planda kendi kurduğumuz dikim atölyemizde ve daha sonra tüm malzemeler belediyemiz tarafından karşılanmak suretiyle evlerde gönüllü vatandaşlarımızla çalışmaya başladık. İlk planda üretimimiz günlük bin adet. Fakat sistemi geliştirerek bu sayıyı 2 bine çıkartacağız. Vatandaşımızı mağdur etmemek için belediye olarak firmalardan da maske alımı gerçekleştiriyoruz. Maske tedariki Burhaniyeliler bakımından sorun olmaktan çıkacak" dedi. - BALIKESİR