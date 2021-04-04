Burhaniye'de şarküteride yangın - Son Dakika

Burhaniye'de şarküteride yangın

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde şarküteride çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde şarküteride çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. İş yerinde zarar oluşurken, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki Hamithan A.'ya ait şarküteride, öğleden sonra elektrik kontağından yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevleri ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdü.Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın nedeniyle iş yerinde zarar oluştu.



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