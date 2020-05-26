Burhaniye'de sosyal mesafeli bayramlaşma - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, komşularının bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı. Kurallara uymanın çok önemli olduğunu anlatan Hüseyin Bilecen, ilk kez uzaktan uzağa bayramlaşma yaşadıklarını söyledi.



İlçenin Ören mahallesinde bahçeli evlerde oturan Talay, Bilecen ve Bozkurt aileleri bahçeden bahçeye geçerek sokağa çıkma yasağını ihlal etmeden komşularının bahçesinde bir araya geldi. Sosyal mesafeye uyan vatandaşlar, birbirlerinin bayramlarını kutlarken, koronavirüs salgınının sona ermesi için de dua etti. Uzun zamandan beri sokağa çıkamadıklarını anlatan Hüseyin Bilecen, "Benim yaşım 65. Bu güne kadar hiç böyle bir bayram yaşamadık. İnşallah bu sıkıntılı günlerde bitecek. Bizde eski bayram geleneklerini sürdüreceğiz" dedi. Halil İbrahim Bozkurt'da, salgının bitmesi için dua ettiklerini anlattı. - BALIKESİR