Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli simitçi Lösemiye dikkat çekiyor
Son Dakika Güncel Burhaniyeli simitçi Lösemiye dikkat çekiyor

Burhaniyeli simitçi Lösemiye dikkat çekiyor

7 saat önce

Burhaniye'de bir simit satıcısı lösemi hastalığına astığı afişlerle dikkat çekiyor.

Burhaniyeli simitçi Lösemiye dikkat çekiyor, System.String[]

Burhaniye'de bir simit satıcısı lösemi hastalığına astığı afişlerle dikkat çekiyor.


Cumhuriyet Meydanında, simit satarak geçimini sağlayan 64 yaşındaki Ahmet Nedim Hergül, herkesi Lösev'e yardım etmeye çağırdı. Hergül, "Destek için ne yapabilirim diye düşündüm. Böyle bir şeye karar verdim. Ay sonuna kadar afişleri indirmeyeceğim. Onlarda bizim çocuklarımız. Her zaman yanlarında olmalıyız. Onlara yapacağımız ilik bağışını esirgemeyelim. 50 yaşın altındaki her sağlıklı birey ilik bağışı yapabilir. Ayrıca Lösev'e yapılacak olan maddi bağışlar banka veya PTT şubelerinden yapılabilir. Evinize, iş yerinize gelerek Lösev için bağış toplayanlara itibar etmeyin. Böyle durumlarda en yakın güvenlik kuvvetlerine şikayette bulunun. Unutmayın ki kurtarılan bir hayat yeni bir yaşam demektir. Bu yaşam hakkını çocuklarımızdan esirgemeyelim" dedi. Hergül'ün bu duyarlı davranışı büyük takdir topluyor. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Topraksız marul üretimine başladı, hasat zamanını 60 gün kısalttı İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:39:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniyeli simitçi Lösemiye dikkat çekiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]