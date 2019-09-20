Son Dakika Haberleri: Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü
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Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü

47 dakika önce

Burkina Faso'nun kuzeyinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü, System.String[]

Burkina Faso'nun kuzeyinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu kaynaklarına göre, kimliği bilinmeyen silahlı saldırganlar Boucle du Mouhoun bölgesindeki Sourou kentinde devriye görevi yapan askeri bir birliği pusuya düşürdü.

Çıkan çatışmada 5 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Takviye kuvvetinin yardıma gelmesiyle saldırı püskürtüldü.

Ağustos ortalarında aynı bölgede askerlere yönelik saldırıda, yine 5 asker öldürülmüştü.

Burkina Faso'da, geçen hafta Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri bölgede artan terör faaliyetlerine karşı alınacak acil önlemleri görüşmek için başkent Vagadugu'da olağanüstü toplanmıştı.

Toplantıda terörle mücadele çabalarına katkıda bulunmak amacıyla üye ülkelerin sınırları boyunca düzenli ortak devriyelerin yapılması için acil olarak 1 milyar dolarlık bütçe sağlanması kararı alınmıştı.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde olağanüstü hal uygulanıyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde, 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Burkina, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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