Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı Konuk Etti
21 dakika önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), opera sanatçısı Angela Ahıskal'ı konuk etti.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), opera sanatçısı Angela Ahıskal'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Burak Tüzün'ün yönettiği konserde, soprano Angela Ahıskal ve Bilkent Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul solist olarak sahne aldı.
Konserde, Can Atilla
'nın "57. Alay Gelibolu
Senfoni No: 2" eseri BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda müzikseverleri selamlayan sanatçılar, uzun süre alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:19 Kaynak: AA
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