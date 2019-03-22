Son Dakika Haberleri: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı Konuk Etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı Konuk Etti

21 dakika önce

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), opera sanatçısı Angela Ahıskal'ı konuk etti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), opera sanatçısı Angela Ahıskal'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Burak Tüzün'ün yönettiği konserde, soprano Angela Ahıskal ve Bilkent Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul solist olarak sahne aldı.

Konserde, Can Atilla'nın "57. Alay Gelibolu Senfoni No: 2" eseri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan sanatçılar, uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:19 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel
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