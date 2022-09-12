Gecede Meriç Ersal'ın seslendirdiği bestesi Burhan Atik'e ait "Merak Ettim Bursa'yı" eseri 1.'inci olurken, Oğuz İmrak'ın seslendirdiği bestesi Hülya Gökçe 'ye ait "Hep Yemyeşilsin Zümrüt Misali" eseri 2.'nci ve solist Ayşegül Yüzgeç'in yorumladığı bestesi Faruk Şahin'e ait " Uludağ 'dan Gelir Misk ile Amber" eseri ise 3.'ncü oldu.

Kaynak: AA

Merinos, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da '2. Erdinç Çelikkol Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2022' finali gerçekleşti - Son Dakika

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