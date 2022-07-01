Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi

01.07.2022 09:07
Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, çöp poşetinin içerisine gizlenmiş halde 20 kilo uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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