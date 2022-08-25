Bursa'da su saati hırsızları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da su saati hırsızları adliyeye sevk edildi

25.08.2022 15:32

Bursa'da 20'ye yakın evden su saati çalan hırsızlar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 20'ye yakın evden su saati çalan hırsızlar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Gemlik'te binalardan su saatleri çalan zanlı H.T. Yılmaz ve LED Televizyon ve kombi çaldığı tespit edilen E.K. isimli zanlı yakalandı. Zanlıların ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılırken, iki zanlı da Gemlik Adliyesine sevk edildi.

Su saatleri ile alakalı firmaya yaklaşık 700 TL civarında maliyeti olduğu öğrenilen su saatlerinin çalınması, hem vatandaşı hem de tedarikçi firmayı zorluyor. Sadece 50-60 TL gibi bir ücrete çalınan saatlerin satıldığı öğrenilirken, tekrar saat çıkarılması için de hem vatandaş, hem de firma ciddi bir prosedürden geçiyor. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı (2) Bursa'da sağanak; işçilerin kaldığı 80 çadırı su bastı (2) Sağanak yağış mağdurlarına Kızılay'dan yardım eli Sağanak yağış mağdurlarına Kızılay'dan yardım eli
Kaynak: İHA

Hisarcık, Gemlik, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da su saati hırsızları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:19:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da su saati hırsızları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement