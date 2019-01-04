Bursa'da 24 Saat Karla Mücadele
9 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Ekipler, kapanan 73 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.
Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 138 araç ve 316 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 73 mahalle yoluna müdahale etti. Büyükorhan
'da 6, Gürsu
'da 2, İnegöl
'de 3, Karacabey
'de 6, Keles
'te 22, Kestel
'de 5, Mustafakemalpaşa
'da 6, Nilüfer'de 4, Orhaneli
'de 10, Osmangazi
'de 7 ve Yenişehir
'de 3 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını fasılasız sürdürüyor.
Şehir merkezinde de teyakkuzda olan Yol İşleri Şube Müdürlüğü, merkez ve ana arterlerde 17 kar kürüme ve tuz aparatlı araç, 21 adet kürekli tuz ekibi ve 10 adet iş makinesi ile 110 personelle 24 saat esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan 85 kişilik karla mücadele ekibi de Kent Meydanı, Şehreküstü
, Heykel, Ankara
yolu, İzmir
yolu ve Mudanya
yolundaki alt ve üst geçitler ile Acemler alt ve üst geçitlerinde sürekli olarak kar temizleme çalışması yapıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:07 Kaynak: İHA
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