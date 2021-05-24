Bursa'da 3 otomobili çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobili çalan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alanyurt Mahallesi'nde 2 ve Yeniceköy Mahallesi'nde bir otomobilin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kameraları inceleyerek hırsızlık şüphelisinin Hakan U. (24) olduğunu tespit etti.

Hakan U, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Çalınan otomobillerden ikisi ilçe içinde, diğeri ise Orhangazi ilçesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Hakan U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.