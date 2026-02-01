Bursa'da 49 Yıldır Berberlik Yapan Nihat Aşır - Son Dakika
Bursa'da 49 Yıldır Berberlik Yapan Nihat Aşır

01.02.2026 10:49
70 yaşındaki Nihat Aşır, 104 yıllık berber dükkânında 49 yıldır hizmet veriyor, mesleğini oğluna devredecek.

BURSA'da berber Nihat Aşır (70), 104 yıl önce inşa edilen ve o dönemden beri berber dükkanı olarak kullanılan iş yerinde 49 yıldır mesleğini severek yapıyor. 1969 yılında İstanbul'da başladığı meslek hayatında 57 yılını doldurduğunu belirten Aşır, mesleği bırakınca iş yerini, bir başka yerde berberlik yapan oğluna devredecek.

Kentin merkezindeki Tarihi Cumhuriyet Caddesi'nde 104 yıl önce inşa edilen ve o dönemden beri berber dükkanı olarak kullanılan iş yerinde 49 yıldır mesleğini sürdüren Nihat Aşır, 1969 yılında İstanbul'da berber çırağı olarak çalışma hayatına adım atmış. 13 yaşında usturayı eline aldığı mesleğini 57 yıldır sürdüren Aşır, İstanbul'dan geldiği Bursa'da sürdürdüğü mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. 49 yıldır aynı dükkanda müşterilerine hizmet veren Nihat Aşır, çocuk yaşta usta-çırak ilişkisiyle yetiştiği berberliği, yıllar içerisinde hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiş.

ESKİ MAKİNELERİ HALA ÇEKMECESİNDE SAKLIYOR

Yüz yıldır ayakta olan dükkanında geçmişte kullanılan birçok aleti de saklayan Aşır, zamanla ekipmanların değiştiğini, günümüzde elektrikli makineler sayesinde işlerin daha pratik hale geldiğini söyleyerek, "Çalıştırdığım iş yerim 104 yıl önce inşa edildi. Sahibi 25 yıl berberlik yaptıktan sonra öldü. Vefatından sonra bu işi kalfası üstlendi. O da 30 yıl çalıştıktan sonra iş yerini bana devretti. Ben de tam 49 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Büyük keyif alıyorum. Burası yaklaşık 104 yıldır berber dükkanı olarak işletiliyor. Eskiden kullandığımız makineler hala çekmecelerde duruyor. Şimdiki gençler bunlara makas diyor. Eskiden saç kesmek çok zordu, şimdi elektrikli makinelerle işler daha pratik ve daha hızlı yapılıyor" diye konuştu.

'MESLEĞİMİN KIYMETİ KORONAVİRÜSLE ANLAŞILDI'

Mesleği bırakınca iş yerini, bir başka yerde berberlik yapan oğluna devredeceğini belirten Aşır, "İstanbul'dan Bursa'ya gelerek bu dükkanda 49 senedir mesleğimi icra ediyorum. Mesleğim güzel bir meslek ve mesleğimin kıymeti koronavirüsüyle birlikte herkes tarafından bilinmeye başlandı. Çünkü o zaman herkes birer makine alarak, 50 gün boyunca berber olmak zorunda kaldı. Biz berberler de berberliğin kıymetini anladık" ifadelerini kullandı.

'KENDİ AKRANLARIMA HİTAP EDEN KESİMLERİ YAPABİLİYORUM'

Düzenli yürüyüşlerle koruduğu sağlığını mesleğine de borçlu olduğunu ifade eden Nihat Aşır, berberliğin hareketli bir iş olduğunu belirtti. Günümüzün saç kesim modellerine uyum sağlayamadığını da söyleyen Aşır, genelde kendi yaşıtlarını tıraş ettiğini ifade ederek, "İş yükü ağır olan bir meslek değil elbette ama insanlarla da uğraşmak zorlu bir iş. Şu anki gençlere uygun saç kesimi yapamıyorum. Daha çok emekliler, kendi akranlarım yani daha çok yaşlılara hitap eden kesim tarzını yapabiliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

