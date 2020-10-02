Bursa'da araç lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Akköy Mahallesi'ndeki özel bir işletemeye ait açık ve kapalı alanları bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa 'nın Mudanya ilçesinde atık araç lastiklerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu.

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu