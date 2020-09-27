Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi - Son Dakika

Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi

Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi Mudanya'da çıkan orman yangını 2 saat sonra kontrol altına alındı Bursa'da arılara tütsüleme işlemi yapılırken sıçrayan kıvılcımlar 2 hektarlık alanı küle çevirdi.

Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi

Mudanya'da çıkan orman yangını 2 saat sonra kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'da arılara tütsüleme işlemi yapılırken sıçrayan kıvılcımlar 2 hektarlık alanı küle çevirdi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Yangın, sabah saatlerinde Mudanya İlçesi Işıklar Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arılara tütsüleme işlemi yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıkan alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormanlık alana ve zeytin ağaçlarına sıçradı.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazözle birlikte 1 yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ayrıca, kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar traktörleriyle ekiplere su taşıdı. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış noktasında inceleme yapan ekipler ilk belirlemelere göre, bir vatandaşın arılarını tütsülediği sırada çıktığını belirledi.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi
Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi
Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi
Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi
Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi
Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi
Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi
Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi
Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi

Mudanya, Yangın, Sabah, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da arıları tütsülerken ormanı yaktı, yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi - Son Dakika

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