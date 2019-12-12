Bursa'da arkadaşını silahla öldüren sanığa 25 yıl hapis - Son Dakika

Sanık Yıldız, savunmasında arkadaşı Mürit Demir'i korkutmak için çıkardığı tabancanın kazara ateş aldığını, kasıtlı olarak vurmadığını iddia etti.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Savaş Yıldız (42) ve tarafların yakınları ile avukatları katıldı.

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Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var