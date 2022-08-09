Bursa'da sulama tankerine çarpan otomobil, zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da sulama tankerine çarpan otomobil, zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 5 yaralı

09.08.2022 05:31
Bursa'da sulama tankerine çarpan otomobil, zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 5 yaralı

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında ağaçları sulayan tankere çarptı.

BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında ağaçları sulayan tankere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobile ise, aynı istikametteki işçi servisi ile başka bir otomobil çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü zincirleme kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ED 712 plakalı otomobil, yol kenarlarındaki ağaçları ve yeşil alanları sulayan tankere çarptı. Kazanın etkisiyle yolda savrulan otomobile, aynı istikamette seyreden 16 JKN 94 plakalı işçi servisi, işçi servisine de arkadan gelen 16 MA 8852 plakalı otomobil çarptı. Kazada, tankere çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, işçi servisinde bulunan 1 kişi ve 16 MA 8852 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, 4 yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da sulama tankerine çarpan otomobil, zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sulama tankerine çarpan otomobil, zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
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