Tartıştığı babasını karnından bıçakladı
27.12.2025 04:59
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını karnından bıçakladı. Ağır yaralanan baba hastanede tedavi altına alınırken saldırgan evlat gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih mahallesi 3. Park Sokak'ta yer alan bir apartmanda saat 01.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

BABASINI KARNINDAN BIÇAKLADI

A.Ş. ile oğlu Ö.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralanan A.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ö.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

