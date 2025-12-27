Tartıştığı babasını karnından bıçakladı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih mahallesi 3. Park Sokak'ta yer alan bir apartmanda saat 01.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.
A.Ş. ile oğlu Ö.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ö.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
