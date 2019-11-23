Son Dakika Haberleri: Bursa'da Balkan coşkusu
Son Dakika Güncel Bursa'da Balkan coşkusu - Son Dakika

Bursa'da Balkan coşkusu

6 saat önce

Bursa'da düzenlenen Balkan Panayırı'na katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Bursa'da Balkan coşkusu, System.String[]

Bursa'da düzenlenen Balkan Panayırı'na katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.


Kestel Belediyesinin ilçe merkezinde düzenlediği Balkan Panayırı'nda ilçede yaşayan vatandaşlar eğlenceye doydu. Vatandaşlar panayırda çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi. Gecenin sonunda sahne alan Balkan Semih, Kestellilere unutulmaz bir gece yaşattı. Balkan Semih'in şarkılarıyla yerinde duramayan Kestelliler gece boyu dans etti. Kestel Belediyesinin düzenlediği gecede bol bol eğlenen Kestelliler Belediye Başkanı Önder Tanır'a teşekkür etti. - BURSA

Kestel, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında! Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 03:52:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Balkan coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]